Sharjah feierte den 52. Union Day. Die Festivitäten dauerten zwölf Tage lang und es beteiligten sich alle Schichten der Gesellschaft: Regierungsbehörden, Institutionen aus dem Privatbereich, Emiratis, internationale Einwohner und Besucher.

From the Union Day celebration in Sharjah (Photo 1: AETOSWire)

Mehr als 200 Aktivitäten wurden vom Sharjah National Day Celebrations Committee organisiert. Sie fanden statt in den Städten Sharjah, Mleiha, Dibba Al Hosn, Khorfakkan, Kalba, Al Bataeh, Al Mudam, Al Dhaid und Al Hamriyah. In Kulturstätten und Touristengebieten wie Al Dhaid Fort, dem historischen Dorf Al Hamriyah, Mleiha oder Kalba wurde ebenfalls gefeiert. Weitere Orte waren Wadi Al Hilo, der Nationalpark in Sharjah, der Inselkanal Al Hosn, das Khorfakkan Amphitheater, der See Kalba und der öffentliche Park Al Bataeh.

Seine Exzellenz, Khalid Jasim Al Midfa, Vorsitzender des Sharjah National Day Celebrations Committee, sagte: "Mit den Feiern zum 52 Union Day will Sharjah den Stolz auf die Kultur und das Erbe der emiratischen Gesellschaft und unsere nationale Identität hervorheben. Seit mehr als 52 Jahren haben die UAE die Entwicklung und das Wachstum vorangetrieben und die Zukunft gestaltet. So entstand ein vorbildliches regionales und globales Modell für menschliche Weiterentwicklung, Toleranz und Koexistenz. Dank unserer weisen Führung bemühen wir uns stetig, für die derzeitige und zukünftige Generationen eine bessere, nachhaltige Zukunft zu erbauen."

"Die Aktivitäten zur Feier unseres Union Day entspringen dem wahrhaften Glauben eines jeden, an das, was unser Land uns seit der Bekanntgabe der Vereinigung durch unsere Gründungsväter gegeben hat, bis hin zu unserer heutigen weisen Führung, die unermüdlich die Zukunft gestaltet und ständig in ihrem Wirken unsere Erwartungen übertrifft. Dieser Glaube und diese Liebe sind fest im Herzen von jedem verankert, der in diesem Land lebt. Das wird offenbar durch die Teilnahme von zahlreichen Nationalitäten, die in Sharjah leben, sowie der vielen Besucher."

Die diesjährigen Feiern waren charakterisiert durch die Vielfalt der Events und Aktivitäten im Umfeld von neun Regionen in Sharjah. Dabei standen die Errungenschaften, die Geschichte und das Erbe der UAE im Mittelpunkt, dargestellt durch populäre Märsche sowie kulturelle Vorführungen und Shows, die die Identität der Emirati und der arabischen Gesellschaft widerspiegeln. Wie wichtig ein nachhaltiger Lebensstil ist, war ebenfalls ein Thema. Bildungs-Workshops für Kinder und Eltern und produktive Ausstellungen für Familien dienten diesem Zweck.

