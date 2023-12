Seine Hoheit Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, setzt sich gemeinsam mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs und globalen Gebern dafür ein, die Epidemie der vernachlässigten Tropenkrankheiten (NTDs) zu beenden

Reaching the Last Mile, die Bill Melinda Gates Foundation und Partner kündigen eine ehrgeizige Ausweitung des Reaching the Last Mile Fund auf 500 Millionen US-Dollar an, um zwei NTDs auf dem afrikanischen Kontinent zu eliminieren

Der Klimawandel wirkt sich auf das Ausmaß und die Prävalenz von NTDs aus, von denen schätzungsweise 1,6 Milliarden Menschen weltweit betroffen sind, was den Fortschritt gefährdet und anfällige Bevölkerungsgruppen in Gefahr bringt

Globale Geber haben heute auf dem 2023 Reaching the Last Mile Forum 777,2 Millionen US-Dollar für die Kontrolle, Eliminierung und Ausrottung vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTDs) zugesagt. Dies ist ein entscheidender Schritt, um den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu beschleunigen, die in der 2030-Roadmap der Weltgesundheitsorganisation für NTDs festgelegt sind.

Indem sie ihre Bemühungen mit den NTD-endemischen Ländern vereinten, folgten die Geber dem dringenden Aufruf, den Kampf gegen NTDs angesichts des Klimawandels zu verstärken und zusammenzuarbeiten, um das Leben von 1,6 Milliarden Menschen weltweit zu verbessern, die von diesen verheerenden, aber vermeidbaren Krankheiten betroffen sind.

Die Geber-Veranstaltung wurde von Reaching the Last Mile (RLM) ausgerichtet, der globalen Gesundheitsinitiative, die von der Philanthropie Seiner Hoheit Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in Partnerschaft mit der Bill Melinda Gates Foundation vorangetrieben wird. Das Forum fand am allerersten Gesundheitstag während der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) statt.

Seine Hoheit Scheich Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde von führenden Politikern aus aller Welt begleitet, darunter S.E. Samia Suluhu Hassan, Präsidentin von Tansania, und S.E. Dr. Austin Demby, Minister für Gesundheit und Abwasserentsorgung von Sierra Leone, um die Führungsrolle der endemischen Länder im Kampf gegen NTDs zu demonstrieren.

Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill Melinda Gates Foundation, und Seine Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan, Vorsitzender des Büros für Entwicklungsangelegenheiten am Präsidentenhof der Vereinigten Arabischen Emirate, das für Reaching the Last Mile zuständig ist, waren neben Ministern und führenden Vertretern der globalen Gesundheitsbranche ebenfalls anwesend.

Seine Hoheit Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan erklärte: "Die VAE sind stolz darauf, Gastgeber dieser wichtigen Konferenz zu sein und danken allen, die die Gelegenheit ergriffen haben, ihr Engagement für die Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten zu erneuern. Die heutige Demonstration globaler Solidarität spiegelt die gemeinsame Entschlossenheit wider, eine bessere und würdigere Zukunft für alle zu schaffen. Unglaubliche Fortschritte in den letzten zwei Jahrzehnten haben bewiesen, dass eine Welt ohne NTDs ein erreichbares Ziel ist. Wir danken den Regierungen, Gebern und Partnern herzlich dafür, dass sie uns bei unseren Bemühungen um dieses Ziel zur Seite stehen."

Reaching the Last Mile hat sich mit der Gates Foundation und globalen Partnern zusammengetan, um die Erweiterung des Reaching the Last Mile Fund (RLMF) von 100 Millionen Dollar auf 500 Millionen Dollar bekannt zu geben. Durch die Ausweitung wird die Reichweite des Fonds von sieben auf 39 Länder in ganz Afrika und im Jemen erhöht, mit dem kühnen Ziel, zwei NTDs, die lymphatische Filariose und die Onchozerkose (Flussblindheit), auf dem afrikanischen Kontinent zu eliminieren.

Die Mittel bauen auf dem bahnbrechenden Erfolg des RLMF auf, der 2017 als 10-jähriger Fonds mehrerer Geber ins Leben gerufen wurde, um ein Modell für die Beseitigung der beiden Krankheiten in Afrika südlich der Sahara zu etablieren.

Seine Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed Al Nahyan sagte: "Heute bekräftigen wir unser Versprechen, diese Krankheiten der Armut zu beseitigen und weltweit Leben zu retten und zu verbessern. Der Klimawandel hat bereits Auswirkungen auf die Muster von Infektionskrankheiten und gefährdet die enormen Fortschritte, die die Länder bisher erzielt haben.

Mit den endemischen Ländern an der Spitze bietet der Reaching the Last Mile Fund eine historische Chance, Gemeinschaften in ganz Afrika von der Bedrohung durch zwei NTDs zu befreien und in Partnerschaft das Potenzial für eine gesündere Welt zu erschließen."

"Der Klimawandel ist untrennbar mit Armut und Krankheiten verbunden, von denen Millionen Menschen betroffen sind", sagte Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill Melinda Gates Foundation. "Deshalb ist die Finanzierung der lebensrettenden Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung. Daher schließen wir uns mit globalen Partnern zusammen, um auf den enormen Fortschritten des Reaching the Last Mile Fund aufzubauen und die Ausrottung von LF und Flussblindheit in Afrika und darüber hinaus zu beschleunigen."

Die neue Zusage von Reaching the Last Mile in Höhe von 100 Millionen Dollar, die mit der Zusage der Gates Foundation in Höhe von 100 Millionen Dollar gleichzieht, stellt eine Verfünffachung der Beiträge dar, die bei der Gründung des Fonds jeweils geleistet wurden.

Mit weiteren Mitteln von Länder- und Geberpartnern wie Sierra Leone, dem Carter Center, Sightsavers, dem Children's Investment Foundation Fund (CIFF), dem Helmsley Charitable Trust, dem END Fund und der Abu Dhabi National Insurance Company wird der RLMF seinen Wirkungskreis erheblich erweitern, um sicherzustellen, dass bis zum Jahr 2030 mehr als 350 Millionen Menschen keine Behandlung für diese Krankheiten mehr benötigen.

S.E. Julius Maada Bio, Präsident von Sierra Leone, sagte: "Es gibt eine klare Vision sowie eine wachsende Nachfrage und Energie in Afrika, den Kontinent frei von NTDs zu sehen. Das politische Engagement wurde durch die Erklärung von Kigali und durch den Kontinentalen Rahmen und die Gemeinsame Afrikanische Position zu NTDs, die Sierra Leone mit Stolz unterstützt, aufrechterhalten und gestärkt. Deshalb ist Sierra Leone stolz darauf, sich für ein Afrika einzusetzen, das frei von Flussblindheit und lymphatischer Filariose ist. Vernachlässigte Tropenkrankheiten verursachen Millionen von Menschen Leid, und wir können es uns einfach nicht leisten, sie weiter zu vernachlässigen."

S.E. Samia Suluhu Hassan, Präsidentin von Tansania, sagte: "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich bei der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Vision eines Afrikas ohne Flussblindheit und lymphatische Filariose mitgewirkt habe. Tansania verpflichtet sich, den inländischen Beitrag zur Bekämpfung von NTDs zu erhöhen, zählt dabei aber auch auf die weitere Unterstützung der Entwicklungspartner."

"Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität nicht nur für die Tansanier, sondern für alle Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Gemeinsam können wir diesen schrecklichen Krankheiten ein Ende setzen und uns einen Weg in eine gesündere und bessere Zukunft für uns alle bahnen."

Im Laufe von fünf Jahren hat der RLMF über 100 Millionen Behandlungen bereitgestellt, 1,3 Millionen Gesundheitsfachkräfte geschult und neun Labore zur Unterstützung der NTD-Überwachung und -Tests eingerichtet. Der Fonds spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Unterbrechung der Übertragung der Flussblindheit in Niger, eine Leistung, die einst als wissenschaftlich unmöglich in Afrika galt, und hat den Senegal dabei unterstützt, sich diesem Meilenstein zu nähern.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden neue Zusagen in Höhe von mehreren Millionen Dollar von Organisationen wie der Anesvad Foundation, CIFF, USAID, Global Health EDCTP3, UBS Optimus Foundation, NALA Foundation, Evidence Action, Helen Keller Intl und der Fred Hollows Foundation sowie von den Regierungen Deutschlands und Belgiens gemacht.

Diese Zusagen werden dazu beitragen, die Finanzierungslücke zu schließen, die notwendig ist, um Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der WHO-Roadmap zu erzielen. Diese sieht vor, dass mindestens 100 Länder bis 2030 mindestens eine NTD beseitigt haben und die Zahl der Menschen, die eine Behandlung gegen NTDs benötigen, um 90 reduziert wird.

Bis heute haben 50 Länder mindestens eine NTD eliminiert und 600 Millionen Menschen benötigen keine Behandlung mehr. Die Zahl der Fälle von Krankheiten, die die Menschen seit Jahrhunderten plagen, wie die Guineawurm-Krankheit und die Schlafkrankheit, ist so niedrig wie nie zuvor.

Der Klimawandel wirkt sich jedoch auf die Ausbreitung und Prävalenz von Infektionskrankheiten wie NTDs aus und droht, die Erfolge bei der Eliminierung von Krankheiten zunichte zu machen und zukünftige Fortschritte aufzuhalten.

Die Zusagen werden unter anderem dazu beitragen, wichtige Programme und Behandlungen zu finanzieren, neue Forschung und Innovationen zu unterstützen und die Gesundheitssysteme und das Personal an der Basis zu stärken.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, sagte: "Angesichts der Zusagen, die heute auf dem 2023 Reaching the Last Mile Forum gemacht wurden, möchte ich der Weltgemeinschaft und insbesondere der zentralen Führungsrolle der Vereinigten Arabischen Emirate, angeführt von Seiner Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, meinen tief empfundenen Dank aussprechen.

"Diese Verpflichtung ist ein bedeutender Schritt in Richtung Ausrottung, Eliminierung und Kontrolle von NTDs und fügt sich nahtlos in den NTD-Fahrplan 2021-2030 ein. Die gemeinsamen Anstrengungen der Länder und der globalen Geber sind ein Beispiel für den unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der Lebensbedingungen der 1,6 Milliarden Menschen, die von diesen Krankheiten betroffen sind. Diese Partnerschaft ist, insbesondere angesichts der Herausforderungen des Klimawandels, ein Leuchtfeuer der Hoffnung und ein Beweis dafür, was durch gemeinsames globales Handeln erreicht werden kann."

Das 2023 Reaching the Last Mile Forum versammelte mehr als 450 Regierungsminister, globale Gesundheits- und Entwicklungsexperten, Philanthropen und führende Vertreter der Zivilgesellschaft, um konkrete Verpflichtungen zur Abschwächung der Auswirkungen der Klimakrise auf die menschliche Gesundheit einzugehen.

Über Reaching the Last Mile

Reaching the Last Mile (RLM) ist ein Portfolio globaler Gesundheitsprogramme, Investitionen und Initiativen, die auf die Ausrottung von Krankheiten abzielen und von der Philanthropie Seiner Hoheit Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, getragen werden. Durch seine Partnerschaften und Programme bietet RLM Behandlungen und Präventivmaßnahmen in Gemeinden an, die keinen Zugang zu hochwertigen Gesundheitsdiensten haben, und konzentriert sich dabei auf die Beseitigung von Krankheiten auf der letzten Meile.

Die Mission von RLM steht für das Engagement Seiner Hoheit, vermeidbare Krankheiten zu bekämpfen, von denen die schwächsten Bevölkerungsgruppen der Welt betroffen sind, und Millionen von Kindern und Erwachsenen zu einem gesunden und würdigen Leben zu verhelfen.

https://www.reachingthelastmile.com

Über die Bill Melinda Gates Foundation

Geleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben gleich viel wert ist, setzt sich die Bill Melinda Gates Foundation dafür ein, dass alle Menschen ein gesundes, produktives Leben führen können. In den Entwicklungsländern konzentriert sie sich darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus Hunger und extremer Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten soll sichergestellt werden, dass alle Menschen vor allem diejenigen mit den geringsten Mitteln Zugang zu den Möglichkeiten haben, die sie brauchen, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung mit Sitz in Seattle, Washington, wird von CEO Mark Suzman geleitet und steht unter der Leitung der Co-Vorsitzenden Bill Gates und Melinda French Gates sowie des Kuratoriums.

