Zürich, 4. Dezember 2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Patrick Frost hat sich entschieden, anlässlich der Generalversammlung von Swiss Life am 15. Mai 2024 als Group CEO zurückzutreten. Der Verwaltungsrat von Swiss Life beabsichtigt, der Generalversammlung 2026 die Wahl von Patrick Frost als Mitglied in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.



Zum Nachfolger als Group CEO hat der Verwaltungsrat mit Wirkung per 16. Mai 2024 Matthias Aellig ernannt. Seine Nachfolge als Group CFO tritt dann Marco Gerussi an.



Zudem tritt Jörg Arnold Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch als CEO von Swiss Life Deutschland zurück und übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz der Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Sein Nachfolger wird per 1. Juli 2024 Dirk von der Crone. Im Frühjahr 2024 kommt es bei Swiss Life zu einem Führungswechsel: Patrick Frost, der 2006 als Group CIO in die Konzernleitung von Swiss Life eintrat und per 1. Juli 2014 zum Group CEO ernannt wurde, wird auf seinen Wunsch hin zurücktreten. Er wird die Leitung des Konzerns an Matthias Aellig übergeben. Patrick Frost: «Ich habe mich entschieden, im Mai 2024 nach dannzumal 18-jähriger Tätigkeit in der Konzernleitung von Swiss Life, davon zehn Jahre als CEO, mich aus der operativen Tätigkeit zurückzuziehen und mich vermehrt auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Ich bin überzeugt, dass angesichts der sehr guten Entwicklung unseres Unternehmens nun der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze der Konzernleitung kommt. Ich freue mich, diese Aufgabe an Matthias Aellig übergeben zu können, mit dem ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammenarbeite.» Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident von Swiss Life: «Patrick Frost hat seit 2006 mit seinem beeindruckenden Wirken entscheidend zum anhaltenden Erfolg unserer Firma beigetragen. Mit seinem weitsichtigen Handeln als CEO hat er Swiss Life in anspruchsvollen Zeiten in besonderem Masse geprägt. Dafür möchte ich ihm im Namen des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Swiss Life bereits heute herzlich danken.» Der Verwaltungsrat von Swiss Life beabsichtigt, der Generalversammlung 2026 die Wahl von Patrick Frost als Mitglied in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Zum Nachfolger von Patrick Frost als Konzernchef hat der Verwaltungsrat per 16. Mai 2024 den derzeitigen Group CFO Matthias Aellig (1971) ernannt. Matthias Aellig ist seit 2010 in Schlüsselfunktionen für Swiss Life tätig, zuerst als Group Chief Risk Officer und seit 2019 als Finanzchef. Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig: «Matthias Aellig gehört zu den Persönlichkeiten in unserem Unternehmen, die in den letzten Jahren an der Seite von Patrick Frost die Strategie der gesamten Gruppe massgeblich mitgestaltet haben. Mit dieser Nachfolgelösung setzt der Verwaltungsrat ein Zeichen der Kontinuität. Ich freue mich sehr, in den nächsten Jahren eng mit Matthias Aellig zusammenarbeiten zu können.» Matthias Aellig: «Ich freue mich sehr darauf, ab Mitte Mai die Zukunft von Swiss Life als CEO weiterzugestalten. Für das Vertrauen des Verwaltungsrats bedanke ich mich und schaue mit grosser Freude auf die weitere Zusammenarbeit, auch mit den beiden neuen Konzernleitungsmitgliedern. Gemeinsam mit der Konzernleitung und allen Mitarbeitenden werde ich alles daransetzen, den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg fortzuführen.» Group CFO und damit Mitglied der Konzernleitung wird per 16. Mai 2024 Marco Gerussi (1977). Er stiess 2010 zu Swiss Life und hat Führungsfunktionen im Risikomanagement und im Finanzbereich innegehabt. Seit 2018 verantwortet er erfolgreich als Head Finance Transformation die anspruchsvolle Einführung der IFRS-Rechnungslegungsstandards 17/9 sowie der dazugehörigen unternehmensweiten Finanzsysteme, wobei er 2023 zusätzlich die Leitung der Group IT übernahm. Des Weiteren kommt es im Sommer 2024 an der Spitze von Swiss Life Deutschland zu einem Wechsel: Jörg Arnold tritt Ende Juni 2024 nach dannzumal sieben Jahren auf eigenen Wunsch als CEO zurück und wird Aufsichtsratsvorsitzender (nicht exekutiv) der Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung danken ihm für sein grosses Engagement. Jörg Arnold hat Swiss Life Deutschland seit 2017 sehr erfolgreich weiterentwickelt. Unter seiner Führung haben sich sowohl die Anzahl der Beraterinnen und Berater als auch die Ergebnisse der Finanzvertriebe nahezu verdoppelt, und in der Versicherung konnte beim Neugeschäftswert fast eine Verdreifachung erzielt werden. Die Leitung des Deutschlandgeschäfts wird per 1. Juli 2024 Dirk von der Crone (1976) übernehmen. Er ist bereits seit 2005 für das Unternehmen tätig und seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung. Dort verantwortet er den Bereich Services und Operations der Finanzvertriebe sowie das Personalwesen. Dirk von der Crone hat über die Jahre wesentlich zum Erfolg von Swiss Life Deutschland beigetragen, etwa indem er den Einkauf, die Backoffice-Prozesse und das Produktmanagement der Finanzvertriebe neu ausgerichtet hat. Als CEO von Swiss Life Deutschland wird er Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe. Die Ernennung von Dirk von der Crone steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Medienkonferenz

Heute um 10.30 Uhr (MEZ) findet für Medienschaffende am Hauptsitz (General-Guisan-Quai 40, Zürich) eine Medienkonferenz mit Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident, Patrick Frost, Group CEO, und Matthias Aellig, Group CFO, in deutscher Sprache statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für kurze Interviews mit Rolf Dörig und Patrick Frost.

