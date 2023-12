Der DAX hat in den vergangenen Wochen deutlich Gas gegeben. Seit seinem Tief im Oktober ging es zuletzt rund zwölf Prozent nach oben. Am Freitag ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 16.397,52 Zähler aus dem Handel. Und auch zum Wochenauftakt wird er erneut höher erwartet. Der Der Broker IG taxiert den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,1 Prozent höher auf 16.417 Punkte.Stark präsentieren sich derzeit auch der Goldpreis und der Bitcoin. Gold hat ein neues ...

