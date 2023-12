Die deutschen Chemieproduzenten Lanxess, BASF und Covestro leiden nach wie vor unter der mauen Entwicklung der Weltwirtschaft. Doch immerhin gibt es nun leicht ermutigende Daten aus China und für Europa. So hat sich etwa die Lage in chinesischen Industriebetrieben wieder verbessert. Der Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager des Wirtschaftsmagazins "Caixin" ist erstmals seit August gestiegen. Die Kennzahl legte im November auf 50,7 Zähler zu, von zuvor 49,5 Punkten, wie Caixin am Freitag ...

