Es scheint fast so, als ob die Aktienmärkte ewig weiter steigen würden und ein Ende vorerst noch nicht in Sicht ist. Doch genau in solchen euphorischen Phasen könnte bereits der nächste starke Pullback warten. Wie sich der DAX und die US-Indizes in dieser Woche entwickeln könnten, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

