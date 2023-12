NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter mit "Hold" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das schwache Konjunktur- und Nachfrageumfeld im Jahr 2024 sei den Stahlsektor-Anlegern bekannt, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch ungenutzte Kapazitäten spiegelten sich bereits in den Erwartungen wider. Derweil zeichne sich ein besseres Preisumfeld ab und die Branchenunternehmen seien bilanziell mittlerweile aber besser aufgestellt. Sie dürften im ersten Halbjahr 2024 von Stahlpreis-Erhöhungen profitieren. Der Experte zieht Unternehmen vor, die stärker auf die USA ausgerichtet sind./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 08:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2023 / 07:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken