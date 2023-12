Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag klar höher geschlossen. Die Nachricht über die in die Rezession geschlitterte heimische Wirtschaft konnte den Leitindex nicht in die Verlustzone ziehen. Der ATX erhöhte sich in einem positiven europäischen Umfeld um 0,79 Prozent auf 3.316,68 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,72 Prozent auf 1.662,45 Zähler hinauf. Konjunkturseitig standen Daten zur heimischen Wirtschaft auf der Agenda. So ist die österreichische Wirtschaftsleistung im dritten Quartal zum zweiten Mal in Folge gesunken - per Definition befindet sich Österreich damit in einer Rezession. Die Wirtschaftsleistung verringerte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...