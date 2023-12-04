BARCLAYS HEBT DS SMITH AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 360 (310) PENCE BARCLAYS NIMMT GLENCORE MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 475 PENCEBERNSTEIN HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 26 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT WIZZ AIR AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 1550 (2850) PENCEGOLDMAN SENKT INWIT AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 13,50 (14,50) EUR GOLDMAN HEBT TELENOR AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 144 (97) NOKGOLDMAN HEBT TELIA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 35 (32) SEKHSBC HEBT SOFTCAT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1540 (1565) PENCEJEFFERIES STARTET ARCELORMITTAL MIT 'BUY' - ZIEL 33 EURJEFFERIES SENKT CD PROJEKT AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 90 (185) PLNJEFFERIES SENKT FRONTIER DEVELOPMENTS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 170 (520) PENCEJEFFERIES SENKT FUTURE PLC AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...