In der Nacht zum Montag war es endlich so weit, der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch bei 2.138 US-Dollar (Spot) beziehungsweise 1.965 Euro erreicht. Es deutete sich zuletzt bereits an, nachdem die Gold-Rally aufgrund der Erwartung baldiger Zinssenkungen der Fed an Fahrt aufgenommen hatte. Die anhaltende Dollar-Schwäche und fallende Renditen trieben das Edelmetall zusätzlich an. ...

