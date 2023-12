Jetzt investieren? Spannende Wette auf den Nickel-Boom 2024!

Anzeige / Werbung

Volkswagen braucht es und will es, Stellantis braucht es und will es, die kanadische Regierung will es auch. EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB ) hat es. Und es ist nicht Lithium, sondern Nickel.

Eine gängige Lithium-Ionen-Batterie mit 75 kWh enthält 5,7 kg Mangan, 6,15 kg Kobalt, 7,2 kg Lithium, 22 kg Kupfer, 49 kg Nickel [!!!] und 65 kg Grafit. Somit befindet sich in so einer Batterie ein Wert von ca. 1.100 USD an Lithium, aber noch sehr viel gewichtiger ist eben Nickel mit rund 1.600 USD.

Große Autobauer haben den Ernst der Lage erkannt und sichern sich ihren Zugang zu Nickel-Lagerstätten - ein noch nie da gewesenes Szenario! Speziell für Elektrofahrzeuge ist dieser Rohstoff besonders wichtig! Auf einem aussichtsreichen Nickel-Projekt in Quebec dreht sich gegenwärtig der Bohrer und man darf zeitnah mit großartigem Zahlenwerk rechnen.

Trotz des beginnenden Winters in Quebec haben die Erkundungsbohrungen plangemäß begonnen. Nimmt man die bislang bekannten Daten her, so könnten bei EV Minerals Corp.* (WKN: A3D4AB ) in Kürze schon durchaus spektakuläre Bohrergebnisse über den Ticker laufen: