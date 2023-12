- Verbindliches Angebot für die Lieferung von mindestens 250.000 Tonnen Spodumen Konzentrat über einen Zeitraum von 5 Jahren erhalten.

- Gespräche mit weiteren Rohstoffpartnern schreiten voran; zusätzliche Rohstoff Vereinbarungen werden erwartet.

Toronto, Ontario, CAN - (4. Dezember 2023) - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich bekannt zu geben, dass es ein verbindliches Vertragsangebot für die Lieferung von Rohstoffen (das "Angebot") von Castelburg Industrie GmbH ("Castelburg") erhalten hat. Castelburg, ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie, verpflichtet sich zur Lieferung von mindestens 250.000 Tonnen Spodumen Konzentrat an Rock Tech's Lithium Konverter in Guben. Der aus dem Angebot resultierende Vertrag hat eine anfängliche fünfjährige Vertragslaufzeit beginnend ab dem Jahr 2024.

Die Unterzeichnung des verbindlichen Liefervertrags ist vorbehaltlich des positiven Abschlusses der laufenden Due-Diligence-Prüfung. Im Rahmen der Liefervereinbarung wird Rock Tech ab dem zweiten Halbjahr 2024 jährlich bis zu 60.000 Tonnen Spodumen Konzentrat aus Castelburgs Quelle in Salta, Argentinien, beziehen. Der Preis für das Konzentrat basiert auf Marktpreisen inklusive eines Abschlages und wird an den tatsächlichen Lithium-Material-Gehalt angepasst. Die Liefervereinbarung sieht außerdem eine mögliche Erhöhung der Mengen und eine Verlängerung der ursprünglichen Laufzeit vor.

Dirk Harbecke, Vorsitzender und CEO von Rock Tech, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Rock Tech und die Weiterentwicklung unseres Guben-Projekts. Der Bezug von Rohstoffen von Dritten zusätzlich zu Georgia Lake ist ein wichtiger Schritt ist, um die Finanzierung unseres deutschen Konverters abzuschließen. Castelburg ist ein weiterer starker Partner aus dem europäischen Mittelstand, der uns unterstützt und seine Beziehungen in Südamerika zur Verfügung stellt, um unsere Rohstoffbeschaffung zu unterstützen."

Der Guben Konverter wird Deutschlands erste Spodumene Lithium Raffinerie mit einer jährlichen Kapazität von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität sein. Der Erhalt der vollständigen Genehmigung zum Bau und Betrieb der Anlage wird für Januar 2024 erwartet. Der aktuelle Marktausblick für Europa sagt voraus, dass der größte Engpass beim Aufbau einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Batterielieferkette die fehlenden Lithium Fabriken sein werden. Rock Tech's Konverter wird daher für die europäische Batterieindustrie von entscheidender Bedeutung sein und Lithiumchemikalien für etwa 500.000 Elektrofahrzeuge liefern.

Die Abwicklung des Liefervertrags, einschließlich der gesamten Logisitk und Finanzierung, wird von RTT Lithium SA, einem von Rock Tech und Transamine SA gegründeten 50%/50%-Joint Venture, übernommen. RTT führt auch die Due-Diligence-Prüfung durch. Deren positiver Abschluss ist eine aufschiebende Bedingung für den Abschluss des Liefervertrags.

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein in Kanada und Deutschland tätiges Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Dazu soll als erstes ein Konverter und eine Veredelungsanlage für Lithiumhydroxid in Guben, Deutschland aufgebaut werden. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, Rohmaterial aus einem 100% eigenem Georgia Lake Spodumen-Projekt zu beziehen, das im Bergbaugebiet Thunder Bay im kanadischen Ontario liegt. Zusätzlich wird das Unternehmen auch Mineralien von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen beziehen. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, auch Material aus dem Batterierecycling zu beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislauf (Circular Economy) für Lithium zu schaffen. www.rocktechlithium.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Rock Tech Lithium Inc.; 2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, CA?

Press: Charlotte Holzum - charlotte.holzum@navos.eu

Investor Relations: Konstantin Burger - info@rocktechlithium.com

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.?

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute "forward-looking information" under applicable securities laws and are referred to herein as "forward-looking statements". All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as "expects", "anticipates", "plans", "predicts", "believes", "estimates", "intends", "targets", "projects", "forecasts", "may", "will", "should", "would", "could" or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the outcome of amount, quality of products from Castelburg's and/or their partner's mining operations; regulatory decisions and outcomes; anticipated construction and its costs, schedules and completion dates; access to capital markets and other sources of financing; the supply and demand for, deliveries of, and the level and volatility of prices of, intermediate and final Lithium products; future exchange and interest rates; general business and economic conditions; the costs and results of development, exploration and operating activities; Rock Tech's ability to procure supplies and other equipment necessary for its business; and the accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the outcome of the Offer and the supply agreement, the Company's own business strategy, development and exploration opportunities and projects, and plans and objectives of management for the Company's operations and properties; and Castelburg's ability to procure supplies , their accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies and RTT Lithium SA's ability to handle logistics and financing .

Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements. There may also be other factors that cause actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Company's most recent management's discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators, or known and unknown risks and uncertainties that may the Company's ability to access additional funding required to invest in available opportunities and projects (including the Guben Converter Project and the Georgia Lake Project).

No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.



