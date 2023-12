EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nespresso Österreich gewinnt USU Knowledge Award 2023 für exzellenten Kundenservice



04.12.2023 / 09:05 CET/CEST

Möglingen, 4. Dezember 2023. Der diesjährige Knowledge Award 2023, welcher den praktischen Einsatz von fortschrittlichen Wissensmanagement-Technologien im Servicebereich auszeichnet, wurde an Nespresso Österreich verliehen. Das Unternehmen, das sich auf Kaffeegenuss und vielfältige Kaffeeerlebnisse spezialisiert hat, erhielt den Preis für die beispielhafte Integration von Wissen in die vielfältigen Serviceprozesse - mit nachhaltigen Qualitätsverbesserungen und Effizienzsteigerungen. "Nespresso Österreich hat die Art, wie Wissen aufbereitet, transferiert und für die aktive Kundenkommunikation genutzt wird, in besonderem Maße weiterentwickelt und technisch mit USU Knowledge Management umgesetzt", begründet USU Managing Director Harald Huber in seiner Laudatio die Preisvergabe. "Für uns als Hersteller ist es enorm wichtig, die praktische Umsetzung unserer Technologien bei unseren Kunden sehr eng zu begleiten. Dadurch können wir gemeinsam profitieren und den Praxisnutzen für alle erweitern." "Das USU Knowledge Management Tool ist für uns ein fundamentales Instrument des Daily Business geworden, an dem wir seit Jahren laufend arbeiten und immer weiter versuchen, das Beste herauszuholen", freut sich Tanja Steiner, CRC Quality Manager bei Nespresso Österreich. Die USU-Jury würdigte vor allem die praxisnahe Orientierung der System-Oberfläche an konkreten Use Cases, die entsprechende Strukturierung der Wissensinhalte sowie die konsequente Integration der Wissensdatenbank in die alltäglichen Service-Prozesse. Entsprechend hoch sind die Nutzungsraten durch das Nespresso-Service-Team: über 20.000 Zugriffe im Monat verzeichnet das System, das inzwischen 2.300 Wissensdokumente bereitstellt. Diese dienen nicht nur der qualitätsgesicherten Auskunft an die Privat- und Business-Kunden. Auch die interne Wissensvermittlung an neue Service-Mitarbeitende erfolgt System-gestützt durch so genannte geführte Dialoge und Wissenstests. Über spezifische Formulare, Kalenderansichten oder Business Updates via Pushnachrichten sind alle Kolleginnen und Kollegen stets aktuell informiert. Die intensive Interaktion mit über 1.000 Feedbacks im Jahr sorgt außerdem für eine stetige Aktualisierung und Qualitätsverbesserung der Inhalte. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



