Die Wiener Börse hat die ATX (TR)-Beobachtungsliste 11/2023 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 12/2022 bis 11/2023 der prime market-Werte. Sie hat 9/12 Bedeutung für die nächste Umstellung im März. Die Telekom hat zuletzt die Strabag ersetzt, dieser Platz ist auch nach Streubesitzfaktoren-Anpassung und ETS-Abspaltung ungefährdet. Die Strabag wird in den nächsten Monaten VIG und Mayr-Melnhof challengen.EuroTeleSites ist nun ebenfalls in der Liste und auf Rang 26 hineingestartet in der wichtigeren Kategorie Handelsvolumen (obwohl die ersten Tage rausgerechnet sind). Allerdings gibt es aktuell keine ATX-Chance, dazu ist die Market Cap noch viel zu gering.

