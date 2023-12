DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Exporte fallen im Oktober unerwartet

Die deutschen Ausfuhren sind im Oktober deutlich schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 8,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 1,5 Prozent prognostiziert. Die Importe gingen um 1,2 Prozent zurück und unterschritten das Vorjahresniveau um 16,3 Prozent. Erwartet worden war ein monatlicher Anstieg von 1,1 Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 17,8 Milliarden Euro auf. Prognostiziert waren 17,0 Milliarden Euro.

DIHK: Innovationsbereitschaft der deutschen Wirtschaft auf Rekordtief

In Deutschland ist die Innovationsbereitschaft der Wirtschaft auf den niedrigsten Stand seit der ersten Erhebung 2008 gesunken. Das geht aus Daten des neuesten Innovationreports hervor, der von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) erstellt wird und der Wirtschaftswoche vorliegt. Außerdem gebe es ein steigendes Interesse der Unternehmen, im Ausland Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufzubauen.

Goldpreis auf Rekordniveau

Der Goldpreis hat im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung vor dem Hintergrund stark gesunkener US-Marktzinsen am frühen Montag ein Rekordhoch markiert. Im asiatisch dominierten Geschäft erreichte er kurzzeitig knapp über 2.145 Dollar je Feinunze, fiel dann aber wieder deutlich zurück. Zuletzt kostete das Edelmetall noch 2.087 Dollar. Neben den gesunkenen Anleiherenditen, die das Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, als Anlage relativ betrachtet attraktiver macht, wird der Goldpreis vom schwächeren Dollar gestützt, weil er das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

DHL droht Streik an wichtigem Drehkreuz in Nordamerika

Bei DHL stehen die Zeichen am Drehkreuz Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) auf Streik. Die in der Gewerkschaft International Brotherhood of Teamsters organisierten Transportmitarbeiter haben für die Möglichkeit eines Streiks gestimmt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, gibt ihr das das Recht, zu Arbeitsniederlegungen an dem größten Logistik-Drehkreuz von DHL in Nordamerika aufzurufen.

Belarussischer Machthaber lobt "verlässliche" Freundschaft mit China

PEKING (AFP)--Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat bei seinem Besuch in China die engen Beziehungen beider Länder hervorgehoben. "Belarus ist, war und wird ein verlässlicher Partner für China sein", sagte Lukaschenko am Montag nach Angaben der belarussischen Präsidentschaft bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking. "Wir haben vor langer Zeit beschlossen, dass wir mit China zusammenarbeiten und befreundet sein werden", sagte er. Diese Freundschaft habe nun schon seit "mehr als 30 Jahren" Bestand.

SCHWEIZ

Nov Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Nov Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

