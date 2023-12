Der Wolfsburger Autokonzern trimmt seine Modellpalette immer mehr auf Elektromobilität. Nach dem Elektro-Bulli ID Buzz will Volkswagen ab 2028 seine gesamte Transporter-Flotte auf Elektro umstellen. Bis 2027 will VW Auto elf neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Anleger zeigen sich derweil weiter skeptisch, was die Strategie und aktuelle Lage des Unternehmens angeht.Den Auftakt bei der Transporter-Flotte werde 2028 der große Transporter Crafter machen, kündigte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten ...

