So startet der DAX in die neue Handelswoche und das bewegt den deutschen Leitindex am Montag - außerdem im Fokus: die Aktien von Freenet und Roche. Der DAX hat sich im frühen Montagshandel nur wenig bewegt. Kurz nach der Eröffnung notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,04 Prozent auf 16 391,63 Punkten. Mit seiner Rally von bisher zwölf Prozent vom Oktober-Tief hat er seine Bestmarke von rund 16 529 Punkten weiter vor Augen. Sie datiert von Ende ...

