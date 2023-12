Wer kennt nicht die ikonische Szene aus Star Wars, in der Prinzessin Leia den Jedi Obi-Wan Kenobi mitels einer Hologramm-Botschaft um Hilfe bittet? Auch in unserer Realität arbeiten Mobilfunkkonzerne an Holografie-Telefonaten - bis das Abbild wie im Film mitten im Raum schwebt, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Hologramm-Telefonate, bei denen der Gesprächspartner als dreidimensionales Abbild zu sehen ist, sollen nach Plänen des Mobilfunk-Anbieters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...