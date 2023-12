Volkswagen fährt diese Woche im Elektro-Pkw-Werk in Zwickau und in Dresden die Produktion des VW ID.3 und Cupra Born herunter und wird diese bis zum Jahresende pausieren. Hintergrund ist die verhaltene Nachfrage. Das geht aus einen dpa-Bericht hervor. Volkswagen kämpft aktuell bei der E-Auto-Fertigung einerseits mit fehlenden Motoren und andererseits mit einer schwachen Nachfrage. Der VW ID.3 und der Cupra Born, die in Zwickau auf der Fertigungslinie ...

