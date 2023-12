Brixton Metals: Neueste Bohrungen erweitern Goldziel Trapper

Anzeige / Werbung

Brixton Metals kann das Goldziel Trapper erneut ausweiten. Noch aber ist man, so die Chefgeologin, dennoch erst am Anfang.

Auch wenn Brixton Metals' (WKN A114WV / TSXV BBB) Großaktionär BHP vor allem am Potenzial des Kupferziels Camp Creek interessiert sein dürfte, stört es den größten Minenkonzern der Welt vermutlich nicht, dass Brixton auch mit seinem Goldziel Trapper erfolgreich ist.

Brixton meldete nämlich erst kürzlich, dass man mit den Explorationsbohrungen auf Trapper einmal mehr auf vielversprechende Goldvererzung gestoßen ist. Trapper ist wie Camp Creek Teil des riesigen Thorn-Projekts, das sich im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia über 2.863 Quadratkilometer erstreckt. Es handelt sich bei dem Gebiet, von dem das Unternehmen jetzt neue Bohrergebnisse meldet, um ein hochgradiges, epithermales Goldziel.

Trapper-Vererzungszone ausgedehnt

Brixton hatte bereits in den Jahren zuvor starke Bohrergebnisse von Trapper vorgelegt, darunter 139 Meter mit 2,14 g/t, 304,5 Meter mit 1,19 g/t, 398,3 Meter mit 0,95 g/t und 235 Meter mit 1,4 g/t Gold.

2023 führte Brixton so genannte Step-out-Bohrungen auf Trapper durch. Dabei werden Explorationsbohrungen an aussichtreichen Standorten durchgeführt, die sich aber in größerer Entfernung zu bereits bekannter Goldvererzung befinden. Ziel ist es, so die Zone bekannter Vererzung zu erweitern. Das gelang dem Unternehmen jetzt auch auf Trapper, auch wenn die nun veröffentlichten Vererzungsabschnitte nicht die spektakulären Mächtigkeiten der Bohrungen von 2021 und 2022 aufwiesen.

Die Höhepunkte der ersten Bohrergebnisse von Trapper im Jahr 2023 waren:

- 55,7 Meter mit durchschnittlich 0,82 g/t Gold ab 152,3 Metern Tiefe. Darin enthalten ist ein hochgradiger Abschnitt von 7 Metern, der 2,67 g/t Gold aufweist.

- 98 Meter mit 0,62 g/t Gold aber 98 Metern Tiefe mit sechs Metern, die durchschnittlich 5,07 g/t Gold aufweisen.

Und die Highlights der restlichen Ergebnisse zu Trapper für das laufende Jahr, die man jetzt meldete, waren unter anderem

-276 Meter mit 0,34 g/t Gold ab nur 12 Metern mit 19 Metern, die 2,34 g/t Gold erbrachten, sowie

- 179,5 Meter mit 0,51 g/t Gold ab einer Tiefe von neun Metern, darunter sechs Meter mit 4,58 g/t Gold.

Immer noch erst am Anfang der Erkundung dieses großen Goldziels

Brixton steht nach eigener Aussage nach wie vor erst am Anfang der Erbohrung des Trapper-Ziels. Schließlich erstreckt sich die Goldanomalie, die es zu untersuchen gilt, insgesamt über mehr als 4 Kilometer Länge. Wie Brixtons CEO Gary Thompson erläutert, besteht eine Lücke von 2 Kilometern zwischen dem Hauptvererzungsgebiet und einer Zone südöstlich, wo frühere Betreiber des Projekts 1,78 g/t Gold über 32,67 Meter nachwiesen und dabei auch auf sichtbares Gold stießen. Hinzu kommt, dass die Geologen des Unternehmens in einem Bereich rund 500 Meter nordwestlich der gemeldeten Bohrungen Stichproben gesammelt hatten, die bis zu 152 g/t Gold enthielten.

Fazit: Wie Brixton's VP of Exploration Christina Anstey ausführt, hat man zwar auf Trapper jetzt zwar schon drei Bohrkampagnen absolviert, kratzt aber immer noch erst an der Oberfläche des Goldpotenzials, dass dieses große Ziel bietet. Kommt hinzu, dass Brixton 5 Kilometer südlich des Hauptbohrgebiets von Trapper ein neues Kupfervorkommen mit vereinzeltem Bornit entdeckt hat. Zu den Highlights von diesem South Trapper genannten Gebiet gehören 6,5% und 5,3% Kupfer in Gesteinsproben. Das Unternehmen will diese spannende Entdeckung 2024 genauso weiter erkunden, wie das Trapper-Ziel selbst. Wir sind gespannt!



