Was für die Aktie von RHEINMETALL mehr als positiv ist, stößt so manchem Anleger moralisch vielleicht als etwas verwerflich auf - das hängt natürlich von den jeweiligen Ansichten ab. Klar ist aber: RHEINMETALL hat einen Auftrag über Artilleriemunition für die Ukraine erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, liefert er Geschosse im Wert von 142 Mio. Euro an das Land. Auftraggeber ist laut RHEINMETALL ein Nato-Partnerstaat.



