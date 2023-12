FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Analyst Niklas Becker gab sich in einer am Montag vorliegenden Studie zwar zögerlich, was die Herabstufung eines seiner bisherigen Favoriten betrifft. Doch nach Gesprächen mit dem Management im Rahmen einer Konferenz sieht er die Aussichten für den Bahntechnik-Hersteller etwas verhaltener. Der Experte geht davon aus, dass sich das starke Wachstum von 2023 im kommenden Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen wird./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:28 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007667107

