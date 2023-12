Pressemitteilung der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH:

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH überschreitet bereits in den ersten neun Monaten 2023 erstmals die Umsatzmarke von 10 Mio. Euro bei einem Periodenüberschuss von 1,9 Mio. EuroDie B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen, setzt ihre positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 weiter fort. Mit 10,2 Mio. Euro konnte erstmals in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von 10 Mio. Euro überschritten werden. Zudem erzielte B4H einen Periodenüberschuss von 1,9 Mio. Euro. Damit lag das Unternehmen im Neunmonatszeitraum 2023 bereits deutlich über den Werten des Gesamtjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...