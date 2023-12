Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein so starker Rückgang war nicht erwartet worden: Auf nur noch 2,4 Prozent ist die Inflationsrate im Euroraum im November gefallen, so die Deutsche Börse AG.Auch in Deutschland sei die Rate deutlich zurückgegangen, und zwar von 3,8 Prozent auf 3,2 Prozent. Die Interpretation am Markt laute: Weitere Leitzinserhöhungen seien überflüssig. Die Renditen hätten den Rückwärtsgang eingelegt. Erste Zinssenkungen der EZB seien an den Märkten mittlerweile eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...