Zalando hat die Beta-Version eines KI-basierten Shopping-Assistenten in mehreren europäischen Ländern auf den Markt gebracht. Die innovative Technologie verspricht, die Interaktion zwischen Kunden und Online-Plattform zu revolutionieren. Die Zalando-Aktie schießt dank dieser positiven Nachricht zum Wochenauftakt in die Höhe. Die Beta-Version des neuen KI-Assistenten wurde in Deutschland, Österreich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...