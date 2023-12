© Foto: Pontus Lundahl - picture alliance / TT NYHETSBYR?N



Der Aktienkurs von Fisker ist knapp zehn Prozent geklettert, obwohl der E-Autohersteller erneut seine Produktionsprognose reduziert hat. Was ist da los?Das Elektroauto-Start-up Fisker hat eine turbulente Phase hinter sich, die auch die Anleger zu spüren bekamen. Trotz einer erneuten Senkung der Produktionsprognosen für 2023 am Freitag stiegen die Aktien des Unternehmens im US-Handel um 9,5 Prozent. Ursprünglich hatte Fisker geplant, im Jahr 2023 zwischen 32.000 und 36.000 vollelektrische Ocean-SUVs zu produzieren. Diese Prognose wurde jedoch im Laufe des Jahres mehrfach nach unten korrigiert, zuletzt am Freitag auf etwa 10.000 Einheiten. Diese Reduzierung ist signifikant, insbesondere im …