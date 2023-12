Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) sind am heutigen Montag im frühen Handel zunächst abgesackt und im Tagestief bis auf 276,20 Euro gefallen. In der Folge konnten die Papiere von Sartorius aber wieder kräftig hochziehen und zeigen sich aktuell mit einer bullischen Tageskerze bei 288,70 Euro. Es bietet sich nach der heutigen Tagesumkehr eine weitere Long-Chance ...

