DJ Hochtief-Tochter Cimic baut Hochspannungsnetz in Australien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hochtief-Tochter Cimic hat den Zuschlag für den westlichen Teil des geplanten neuen Hochspannungsnetzes Humelink in Australien bekommen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf mehr als 1,4 Milliarden australische Dollar, wie der Baukonzern in Essen mitteilte. UGL und CPB Contractors sollen für den Netzbetreiber Transgrid 385 Kilometer neue Übertragungsleitungen und eine Reihe weiterer Anlagen errichten. Die Bauphase des Projektes beginnt voraussichtlich Mitte 2024. Humelink werde die Kapazität des Stromnetzes in den östlichen Bundesstaaten Australiens deutlich erhöhen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.