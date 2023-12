Der Deal umfasst ein globales Partnernetzwerk, hochakkreditierte Standorte in den Niederlanden und Großbritannien

AIT Worldwide Logistics, ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen, hat Mach II Shipping Ltd. übernommen, ein in Großbritannien ansässiges Speditionsunternehmen, das sich auf die weltweite Distribution von Arzneimitteln und verwandten Produkten spezialisiert hat. Der Deal umfasst eine Tochtergesellschaft in den Niederlanden sowie ein globales Netzwerk von Partnern im Bereich Biowissenschaften.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204398408/de/

Ultra-low temperature freezer farm units at Mach 2 Pharmafreight's Netherlands facility. (Photo: Business Wire)

Laut Chris Amberg, Executive Vice President, Life Sciences bei AIT, hat sich das akquirierte Unternehmen (gemeinhin bekannt als Mach 2 oder Pharmafreight) einen Ruf für extrem hochwertige Transportlösungen in der anspruchsvollen Biowissenschaftsbranche erworben, darunter Transportprogramme für klinische Versuche, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), pharmazeutische Maschinen und Fertigprodukte.

"Zusätzlich zur temperaturkontrollierten Luftfracht bietet Mach 2 einen hervorragenden Straßenservice für hochwertige Biowissenschaftstransporte in ganz Europa mit einer gemanagten Flotte von temperaturkontrollierten Fahrzeugen, die von nach den Grundsätzen der Guten Vertriebspraxis geschulten unabhängigen Vertragspartnern betrieben werden", so Amberg. "Darüber hinaus bieten sie Mehrwertdienste wie eine eigene Zollabfertigung und ein temperaturgesteuertes Lager in Ashford, Middlesex, in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow."

Die Dienstleistungen am Standort Ashford werden durch ein zweites Büro in den Niederlanden ergänzt, das 2019 als Reaktion auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union eröffnet wurde. Kunden, die nach dem Brexit eine Alternative zur Arbeit in Großbritannien suchen, erhalten von der Niederlassung in Nieuw-Vennep, die sich nur wenige Minuten vom Amsterdamer Flughafen Schiphol entfernt befindet, denselben erstklassigen Servicestandard und vermeiden gleichzeitig die mit dem Brexit verbundenen zollrechtlichen oder regulatorischen Herausforderungen. Die niederländische Einrichtung verfügt über eine Ultratiefkühlanlage (ULT), in der onkologische Produkte bei unter -60°C sicher gelagert werden.

Das globale Pharmafreight-Partnernetzwerk von Mach 2 ist ebenfalls Teil der Übernahme. Das Netzwerk wurde im Jahr 2000 gegründet und ist in den letzten zwei Jahrzehnten unter der Leitung des kaufmännischen Direktors von Mach 2 Shipping, Andy Hughes, gewachsen. Als Ergebnis sorgfältiger Rekrutierung und Überprüfung ist Pharmafreight ein erstklassiges Kollektiv geprüfter, zugelassener unabhängiger Spediteure, die unter Good Distribution Practices in 30 Ländern in Afrika, Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika tätig sind.

Neben der Förderung von Best Practices für die Gesamtqualität im gesamten Netzwerk sorgt Pharmafreight mit internationalen Partnerschulungen (einschließlich GDP-Schulungen) und einem globalen Verkaufsgesprächsprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Netzwerkpartnern für gleichbleibende Qualität.

"Unsere Mitarbeiter bei Mach 2 und Pharmafreight arbeiten eifrig daran, unseren Kunden einen stabilen und qualitativ hochwertigen Service zu bieten, während wir uns darauf vorbereiten, uns 2024 vollständig in die AIT zu integrieren", sagte Hughes. "Diese Übernahme bietet eine phänomenale Gelegenheit, unsere Lösungen für Kunden zu verbessern, indem wir das riesige weltweite Netzwerk von AIT nutzen."

"Ich freue mich, die Kollegen von Mach 2 und Pharmafreight in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen", sagte Keith Tholan, President und Chief Operating Officer von AIT. "Ihr langjähriges Fachwissen gibt unserer erstklassigen Life Sciences Division sofortigen Auftrieb, und wir freuen uns darauf, den Kühlkettenservice für unsere Kunden, insbesondere in Europa, zu verbessern."

Das Büro von Mach 2 in Großbritannien ist nicht nur als Authorized Economic Operator und Good Distribution Practices zertifiziert, sondern auch einer von nur 20 Spediteuren, denen die britische Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) die Wholesale Distribution Authorization (WDA) erteilt hat. Ebenso ist die niederländische Niederlassung einer von nur 15 Spediteuren, die eine API-Lagerregistrierung erhalten haben. Sie hat auch die Japanese Foreign Manufacturer Accreditation erhalten, und die Einrichtung wird bald ihre eigene niederländische WDA- und Manufacturers Import Authorization (MIA)-Lizenz besitzen.

Die Bedingungen der Übernahme von Mach II Shipping Ltd durch AIT wurden nicht bekannt gegeben.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 130 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231204398408/de/

Contacts:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

msanders@aitworldwide.com

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com