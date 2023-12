Auch Fed-Chef Powell konnte am Freitag die Jahresendrally an den Aktienmärkten nicht stoppen. Seine Rede wurde vom Markt so aufgenommen, dass die Notenbanker wahrscheinlich schon im März eine erste Leitzinssenkung vornehmen (Wahrscheinlichkeit derzeit bei 70 Prozent). In Reaktion darauf markierte Gold sowohl in Dollar als auch in Euro ein neues Allzeithoch. Bei der nächsten Fed-Sitzung am 13. Dezember ...

