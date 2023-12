DAX schaltet einen Gang zurück. Gold mit neuem Allzeithoch.

Der DAX® setzt die Rally nahtlos fort und überschritt bereits die Marke von 16.400 Punkten. Damit fehlen nur noch wenige Punkte bis zum Allzeithoch. Der Volatilitätsindex des DAX®, der VDAX® new sprang heute zwar auf knapp 14. Damit liegt der Wert dennoch weit unter dem langfristigen Durchschnitt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! onemarkets by UniCredit konnte bei den diesjährigen ZertifikateAwards wieder tolle Erfolge verbuchen. Preise gab es in ingesamt sieben Kategorien - unter anderem den dritten Platz in der Kategorie "Anlegerservice".

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.528/16.558 Punkte Unterstützungsmarken: 16.042/16.120/16.200/16.361 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem leichten Aufschlag und setzte sich zunächst im Bereich von 16.400 Punkten und damit oberhalb der Unterstützungsmarke 16.361 Punkten fest. Solange sich der Index oberhalb dieser Marke hält, besteht die Chance auf einen Anstieg auf das Allzeithoch oder gar darüber hinaus. Gleichwohl zeigt der RSI seit Tagen, dass der Markt "überkauft" ist. Anleger sollten also mit Rücksetzern bis 16.200 oder gar 16.120 Punkte rechnen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 07.08.2023 - 04.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 05.12.2018 - 04.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 237,32 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 285,16 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2023; 10:25 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 20,17 13126,229675 14767,008384 5 Open End DAX® HC07KP 35,84 14766,502981 15587,520547 10 Open End DAX® HC07M8 23,77 15313,26075 15859,944159 15 Open End DAX® HD10KZ 16,14 15750,666965 16078,280838 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2023; 10:25 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 3,91 19679,236452 18039,956056 -5 Open End DAX® HC3TKP 2,54 18038,963146 17218,190323 -10 Open End DAX® HC8E7B 3,94 17492,205377 16944,699349 -15 Open End DAX® HC7FDA 3,43 17054,799162 16727,347018 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2023; 10:25 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.