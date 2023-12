Obwohl Gold in der Nähe eines Allzeithochs notiert, kam Silber lange Zeit nicht in die Gänge. Doch nun melden sich die Bullen zurück. Wenn auch nach wie vor etwas zaghaft.Gold über 2.000 Dollar. Das ist zwar keine Sensation mehr, dennoch ist es ein starkes Zeichen des Edelmetalls. Zumal die Weichen für höhere Kurse gestellt scheinen. Doch der kleine Bruder Silber konnte bislang nicht Schritt halten. Der Silberpreis hing lange Zeit an dem Widerstandsbereich von 23,50/24,00 Dollar fest. Doch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...