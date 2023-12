FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev in einem Ausblick auf die europäische Getränkebranche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 58 Euro gesenkt. Die Aktienkurse von Brauerei-Unternehmen hätten sich 2023 besser entwickelt als die von Brennereien, aber in absoluten Zahlen und im Vergleich zu Herstellern von Erfrischungsgetränken sei die Kursentwicklung enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahr 2024 sollte aufgrund einer Kombination aus einer einfachen Vergleichsbasis und der Kostenentwicklung besser ausfallen. Sein Favorit für das kommende Jahr lautet aber Heineken neben einer Kaufempfehlung auch für Carlsberg./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:28 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

