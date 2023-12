Seit der Entscheidung von OPEC und OPEC+ letzte Woche Donnerstag ist der WTI-Ölpreis von 78,50 Dollar auf 73,13 Dollar gefallen. In diesem TradingView Chart sehen wir den Kursverlauf seit dem 10. November. Wir sehen also einen deutlichen 5 Dollar Preisrückgang in nicht mal 48 Stunden Handelszeit. Das ist ein deutliches Zeichen. Obwohl Saudi-Arabien und andere ...

