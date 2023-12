FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Marktausblick für den Nutzfahrzeug-Zulieferer sei etwas durchwachsen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Der derzeit noch schwache Agrarmarkt dürfte 2024 die Talsohle erreicht haben, während das starke Transportsegment im neuen Jahr wieder auf das Niveau des Vorjahres zurückkehren dürfte. Das Management habe aber erneut die Preisdisziplin sowie die flexible und schlanke Struktur des Konzerns hervorgehoben./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 07:28 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000JST4000

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken