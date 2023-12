Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schuldenbremse: Aussetzen, abschaffen oder beibehalten? Darüber debattieren gerade viele Länder, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Seit 2013 verpflichte der europäische Fiskalpakt die EU-Mitgliedstaaten, ihre Haushaltsdefizite in den Griff zu bekommen. Von 2015 bis 2019 seien die europäischen Länder beim Schuldenabbau auf einem guten Weg gewesen. Seither würden jedoch die europäischen Staatsschulden wieder deutlich ansteigen. Die Corona-Pandemie habe die Kreditaufnahme der meisten EU-Staaten auf Rekordniveaus getrieben und die Bruttoverschuldung in die Höhe schießen lassen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...