Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ardent Data Centers, ein Unternehmen der Northern Data Group (ISIN DE000A0SMU87/ WKN A0SMU8) und Experte für die Planung, den Bau und das Management von Rechenzentren, kündigt heute eine Investitionsstrategie über EUR 110 Mio. an, die auf den Ausbau des Angebots von Co-Location-Services für Rechenleistung in Europa und den Vereinigten Staaten abzielt, so die Northern Data AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...