Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion Tschechiens im September gab zum dritten Mal in Folge nach, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem Rückgang von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr habe sich der Negativtrend fortgesetzt.Auch Einzelhandelsumsätze hätten sich erneut schwächer gezeigt. Im September seien sie zum Vorjahr um 4,0 Prozent gesunken, nach einem Rückgang im August in Höhe von 2,8 Prozent. Es sei zugleich der 17. Rückgang in Folge gewesen. ...

