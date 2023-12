Weiden (www.fondscheck.de) - "Unverhofft kommt oft", lautet ein bekanntes Sprichwort, so die Experten von Robert Beer Investment.Weniger erhofft sei die jüngste Erholungsrally an den Aktienmärkten gewesen, die als "Pain Trade", also als schmerzhafte Bewegung in den US-Medien tituliert werde. Grund hierfür sei, dass Ende Oktober die gestiegen Langfristzinsen und der Konflikt im Nahen Osten Sorgen vor größeren Abwärtsbewegungen befeuert habe und damit die Stimmung deutlich angespannt gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...