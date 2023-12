Vor wenigen Wochen haben CRISPR Therapeutics und Vertex Pharmaceuticals Geschichte geschrieben und die erste Marktzulassung einer CRISPR/Cas9-basierten Therapie überhaupt erhalten. Hierbei erteilte die zuständige Behörde in Großbritannien grünes Licht. Während der Zulassungsentscheid in den USA in einer Indikation näher rückt, können die beiden Unternehmen indes bereits in einem anderen Land die Vertriebsgenehmigung verbuchen.Konkret hat die National Health Regulatory Authority (NHRA) in Bahrain ...

