© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Am Freitag hat die Plug-Power-Aktie einen zweistelligen Kurssprung verzeichnet, nachdem ein Analyst sein Rating bestärkte. Kann der angeschlagene Titel sich nachhaltig erholen? Die Plug-Power-Aktie ist am vergangenen Freitag haussiert und mit einem Plus von 12,4 Prozent bei 4,54 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Damit summiert sich die Rallye auf knapp 31 Prozent in den letzten fünf Handelstagen. Trotz finanzieller Herausforderungen glauben einige Analysten an ein signifikantes Wachstumspotenzial für die Aktie. Jeff Osborne von Cowen hat seine positive Einschätzung für die Wasserstoff-Aktie bestärkt und ein Kursziel von 15 US-Dollar festgelegt, das liegt mehr als 233 Prozent über dem …