In einer kürzlich veröffentlichten Directors Dealings (DD)-Meldung teilte Kontron mit, dass die grosso tec AG, ein Großaktionär, 1 Mio. Aktien zu EUR 21,00 verkauft und damit seine Position um rund ein Drittel auf EUR 21 Mio. reduziert hat. Hannes Niederhauser, CEO von Kontron und Minderheitsaktionär von grosso tec, erklärte, dass dieser Schritt darauf abzielte, die Schuldenlast zu verringern, die aus früheren, mit Fremdkapital finanzierten Käufen resultierte. Obwohl der Verkauf der Kontron-Aktie in der vergangenen Woche einen Kursrückgang von 6 % auslöste, meldete das Unternehmen positive Ergebnisse für das dritte Quartal '23, die auf eine starke operative Leistung schließen lassen. AlsterResearchs Analysten halten an ihrer positiven Einschätzung fest, da sie vernünftige Beweggründe für den Verkauf und die anhaltende operative Stärke sehen. Daher bekräftigen sie ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00. Die Aktie bleibt ein Top-Pick im Technologiesektor mit einer Performance-Steigerung von 36% im vergangenen Jahr. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





