Für die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) ging es zuletzt mächtig bergab. Innerhalb der letzten vier Wochen verlor der chinesische Auto- und Batteriehersteller rund -15% an Wert und büßte damit einen Großteil der seit Jahresbeginn angefallenen Kursgewinne ein. Was drückt derzeit auf die Stimmung? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung von Akkumulatoren und Automobilen tätig ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...