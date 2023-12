Zu Wochenbeginn erlebte der Bitcoin einen bemerkenswerten Kursanstieg und erreichte dabei einen Höchststand seit April des vergangenen Jahres. Diese Entwicklung markiert den vierten Gewinntag in Folge und sendet ein starkes Signal an die Finanzmärkte. Die positive Stimmung spiegelte sich auch in den Aktien von Unternehmen der Kryptobranche wider.Wie finanztreff.de berichtete, hat der Bitcoin am Montagmorgen ...

