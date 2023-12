Mit einer steigenden Zahl von Menschen im Rentenalter wächst auch der Bedarf an seniorengerechtem Wohnraum. Bereits jetzt fehlen Millionen solcher Wohnungen, Tendenz steigend. Eine Auswertung von immoverkauf24 und ImmoScout24 zeigt, wie es um das Angebot an altersgerechten Wohnungen zur Miete und zum Kauf in den verschiedenen Bundesländern derzeit steht. Bundesländer mit höchstem Anteil altersgerechter Wohnungen Der Analyse zufolge weisen Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit jeweils ...

