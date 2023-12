Die R+V hat Überarbeitungen in ihrem GesundheitsKonzept PROFIL bekannt gegeben. Das Konzept bietet Lösungen für betriebliche Krankenvorsorge für Kleinstunternehmen ab fünf Mitarbeitenden sowie für größere Unternehmen ab zehn Mitarbeitenden.Der Fokus liegt dabei auf den erweiterten Budgettarifen. Neben den bisherigen Tarifen in Höhe von 300, 600 und 900 Euro kommen nun Beträge in Höhe von 1.200 und 1.500 Euro dazu. Davon können Mitarbeiter Leistungen für ambulante Vorsorgeuntersuchen, Sehhilfen, ...

