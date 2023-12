München (ots) -100 Tage, 24 Stunden Überwachung, ein Container und kein Kontakt zur Außenwelt - das Original kehrt mit einer neuen Staffel im Frühjahr 2024 auf Joyn zurück. Die Bewohner*innen leben 100 Tage gemeinsam ihren neuen Alltag im Container und die Zuschauer*innen verpassen nichts. Nicht nur Big Brother sieht alles: Joyn zeigt "Big Brother" rund um die Uhr im 24/7-Livestream und zusätzlich in Tages- und Wochenzusammenfassungen.Henrik Pabst, Chief Content Officer Seven.One Entertainment Group und verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1 und ProSieben: "'Promi Big Brother' ist sowohl auf Joyn als auch in SAT.1 ein großer Erfolg. Die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben das Programm in der linearen und der digitalen Welt - insbesondere den 24/7 Livestream auf Joyn. 24 Jahre nach der ersten 'Big Brother'-Staffel in Deutschland bringt Joyn das Format zurück zu seinem Ursprung."Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn: "Mit 'Big Brother' zieht nicht nur der große Bruder, sondern auch die legendärste Realitymarke der Welt auf Joyn ein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben alle Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner live - jederzeit und überall. Damit werden die Grundidee von 'Big Brother' und Joyn perfekt vereint."Big Brother sucht Bewohner*innen für seine WG: Egal ob Normalo von nebenan oder schräger Vogel, egal ob 18 oder 80 Jahre. Alle Informationen und Bewerbung unter: https://endemolshine.de/casting/bigbrother2024.Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.Pressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 89 95 07 - 1187kevin.koerber@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5664081