Auch am Montag hat sich die BYD Aktie nicht aus ihrer Baissebewegung der letzten Tage nach oben absetzen können. Aber immerhin: Ein neues Tief wurde heute im Handel an der Börse in Hongkong auch nicht erreicht. Nach Kursen zwischen 205 Hongkong-Dollar und 210,80 Hongkong-Dollar beendete die chinesische Automobil-Aktie den Handel heute leicht im Plus ...

