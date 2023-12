Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Anpassung der Markterwartungen bezüglich der EZB-Leitzinsen infolge der schwachen Inflationszahlen aus der Eurozone ist durchaus gerechtfertigt, so die Analysten der DekaBank.Doch seien die aktuell am Markt eingepreisten Niveaus (130 Basispunkte Zinssenkungen bis Dezember 2024) aus Sicht der Analysten der DekaBank deutlich übertrieben. Allerdings dürfte es zunächst nicht zu einer schnellen Korrektur dieser Erwartungen kommen, nachdem auch vonseiten der Zentralbanker die Signale zunehmend weniger hawkish würden. Dass die Zinssenkungserwartungen aber noch deutlich zunähmen, würden die Analysten der DekaBank ebenfalls für unwahrscheinlich halten. Ohne zusätzliche Unterstützung vom kurzen Ende der Kurve sei auch die Luft bei langen Laufzeiten nach der sehr starken Performance im November recht dünn. Spannend werde jetzt der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag, der den Markt aufs Neue durchrütteln könnte. (04.12.2023/alc/a/a) ...

