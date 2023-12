Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird ihre nächste geldpolitische Entscheidung am Dienstag um 4:30 Uhr bekannt geben, so die Experten von XTB.Von Bloomberg und Reuters befragte Ökonomen würden erwarten, dass die Australische Zentralbank den Leitzins unverändert lasse und bei 4,35% belasse. Auch an den Geldmärkten werde kein Zinsschritt erwartet, wobei die Zinsterminkontrakte für die kommende Sitzung eine 8%ige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreisen würden. ...

